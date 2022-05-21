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Рок-група "Друга ріка" сегодня встретится с переселенцами из Маиуполя
21.05.2022 09:00
В Днепре к переселенцам из Мариуполя приедет рок-группа "Друга ріка". Об этом сообщает центр "Я-Мариуполь".
"Цель - ознакомиться с работой хаба, больше узнать о Мариуполе и наших мариупольцах. Посетители центра смогут получить автограф и сфотографироваться с музыкантами", - говорится в сообщении.
Теги: Мариуполь, Днепр, Друга ріка, переселенцы, рок-группа
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