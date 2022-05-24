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Святослав Вакарчук посетил мотопехотную бригаду

24.05.2022 15:00
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Святослав Вакарчук посетил мотопехотную бригаду

Фронтмен рок-коллектива посетил подразделение 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко. Об этом сообщается на странице Оперативного командования "Юг" в фейсбуке.
Святослав Вакарчук поддержал военных, пообщался с ними и сыграл на гитаре.



Теги: концерт, Вакарчук, фронт
 
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