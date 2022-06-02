В Турции отменили концерт американской пианистки за поддержку агрессии РФ

02.06.2022 13:00

В Турции отменили выступление американской пианистки украинского происхождения Валентины Лисицы, поддержавшей РФ в войне против Украины. Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар.

"Выступление так называемой артистки Валентины Лисицы в Стамбуле отменено. Только что получил официальное письмо от турецкой стороны.

Данная личность, которая публично получила псевдогражданство одной из оккупированных территорий Украины, недавно сыграла "концерт" в Мариуполе на фоне обстрелов "Азовстали" и открыто поддерживает Россию в войне против Украины не будет представлена на престижных музыкальных мероприятиях в Турции.

Культура в данном случае не может быть вне войны или политики, потому что используется российским агрессором в пропаганде и оправдании его преступлений.

Спасибо турецким друзьям за принятое решение!", - написал посол на своей странице в Facebook.