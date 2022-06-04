Группа Metallica собрала $1 миллион для помощи украинским беженцам

04.06.2022 14:00

Группа Metallica собрала 1 млн дол. и передала их благотворительной организации World Central Kitchen, которая обеспечивает питанием переселенцев в центрах "ЯМариуполь". Об этом в Телеграме написал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"И о хорошем. Уже слышали, что лучшая группа всех времен Metallica собрала 1 млн долларов и уже передала его World Central Kitchen. Но вы точно не знаете, что за эти деньги World Central Kitchen уже кормит мариупольцев в центрах "ЯМариуполь" в Киеве , Днипре и Запорожье", - написал советник мэра.