Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

Сергей Жадан получил международную премию за роман о войне на Донбассе

14.06.2022 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Сергей Жадан получил международную премию за роман о войне на Донбассе

В понедельник, 13 июня, был объявлен победитель литературной премии EBRD (Европейского банка реконструкции и развития). Им стал культовый украинский поэт и писатель Сергей Жадан. Ему и переводчикам присудили денежный приз в размере €20 тысяч за роман "Інтернат". Об этом сообщает 24 канал.
В ходе церемонии награждения Сергей Жадан выступил с речью. Он рассказал о российском вторжении прямо из Харькова. Писатель поблагодарил всех, кто отметил его роман и подчеркнул, что Украине необходима поддержка и солидарность.
Роман Жадана "Интернат" рассказывает о жизни учителя Паши на фоне войны на Донбассе. Книга описывает события 2015 года.



Теги: Донбасс, война, премия, Сергей Жадан, роман
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх