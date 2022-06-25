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Видеоклип "Ми з України" за два дня собрал более миллиона просмотров (ВИДЕО)

25.06.2022 15:00
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Видеоклип "Ми з України" за два дня собрал более миллиона просмотров (ВИДЕО)

Совместный хит самых популярных артистов нашей страны "Ми з України" всего за два дня собрал более миллиона просмотров на YouTube.
В записи трека приняли участие звезды украинской эстрады Оля Полякова, Михаил Хома (DZIDZIO), Наталья Могилевская, Тина Кароль, Фагот, Юлия Санина, MELOVIN, Оля Цибульская, ALEKSEEV, Настя Каменских, Злата Огневич, Александра Зарицкая (солистка группы "КАЗКА"), Сергей Бабкин, Андрей Пивоваров, Муаяд Абдельрахим (победитель проекта "Співають всі!"), а также ведущие телеканала «Україна» Владимир Остапчук и Алексей Суханов.



Теги: Украина, звезда, YouTube, миллион, видеоклип
 
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