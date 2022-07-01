Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

Украинский борщ внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

01.07.2022 16:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украинский борщ внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

ЮНЕСКО внесло украинский борщ в Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в немедленной охране. Об этом в Telegram сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
"Сегодня, 1 июля, на 5-м внеочередном заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия по обращению МКИП был внесен элемент "Культура приготовления украинского борща" в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в немедленной охране", - отметил глава МКИП.
"Битва за борщ была начата еще до войны. И сколько бы Маша Захарова ни рассказывала, что "книги по кулинарии запрещались, а рецепт блюда держали в тайне и запрещали готовить" и вообще наш борщ - это "проявление экстремизма и нацизма", это " проявление экстремизма "теперь официально украинское, и официально под охраной ЮНЕСКО", - добавил Ткаченко.



Теги: Украина, культурное достояние, ЮНЕСКО, борщ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх