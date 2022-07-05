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Друга Ріка выпустила песню, посвященную Мариуполю (ВИДЕО)

05.07.2022 17:00
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Друга Ріка выпустила песню, посвященную Мариуполю (ВИДЕО)

Украинская рок-группа Друга Ріка выпустила песню, которую посвятила защитникам Азовстали и пострадавшим от войны мариупольцам. Соответствующий клип опубликовали в YouTube, сообщает Корреспондент.net.
По словам коллектива, посыл композиции Чи ти почув заключается в том, как важно продолжать бороться, несмотря на все трудности и держаться за каждое мгновение.
"Россияне несут смерть и горе, но мы должны держаться, ведь боремся. Им не уничтожить нашу жажду жизни. Наша песня призывает видеть прекрасное в повседневной, подсказывает, откуда брать вдохновение и силы двигаться дальше. Она о том, чего ждут сотни пленных, как военных, так и гражданских, которых мы должны вернуть, чтобы они снова могли видеть, слышать, жить" - отметил фронтмен группы Валерий Харчишин.
Кадры клипа взяты из короткометражного фильма A lifetime older 2019 года, снятый Гео Леросом, сюжет которого основан на реальных событиях.



Теги: Мариуполь, YouTube, Друга ріка, видеоклип
 
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