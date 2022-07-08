Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

РосСМИ опубликовали "черный список" звезд РФ

08.07.2022 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
РосСМИ опубликовали "черный список" звезд РФ

В сети появился "черный список" российских музыкантов, запрещенных в РФ из-за позиции, противоречащей политике Кремля по поводу войны в Украине. Его опубликовало издание Фонтанка.
В перечень попали группы Машина времени, ДДТ, Аквариум, Ногу свело!, Little Big и исполнители Валерий Меладзе, Земфира, Манижа, Оксимирон, Моргенштерн и другие.
Отмечается, что этот документ якобы распространяется среди организаторов концертов.
Промоутеры подтвердили данную информацию и добавили, что список ежедневно корректируется и дополняется.



Теги: Украина, Россия, музыкант, черный список, поддержка
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх