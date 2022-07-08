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РосСМИ опубликовали "черный список" звезд РФ
08.07.2022 15:00
В сети появился "черный список" российских музыкантов, запрещенных в РФ из-за позиции, противоречащей политике Кремля по поводу войны в Украине. Его опубликовало издание Фонтанка.
В перечень попали группы Машина времени, ДДТ, Аквариум, Ногу свело!, Little Big и исполнители Валерий Меладзе, Земфира, Манижа, Оксимирон, Моргенштерн и другие.
Отмечается, что этот документ якобы распространяется среди организаторов концертов.
Промоутеры подтвердили данную информацию и добавили, что список ежедневно корректируется и дополняется.
Теги: Украина, Россия, музыкант, черный список, поддержка
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