РосСМИ опубликовали "черный список" звезд РФ

08.07.2022 15:00

В сети появился "черный список" российских музыкантов, запрещенных в РФ из-за позиции, противоречащей политике Кремля по поводу войны в Украине. Его опубликовало издание Фонтанка.

В перечень попали группы Машина времени, ДДТ, Аквариум, Ногу свело!, Little Big и исполнители Валерий Меладзе, Земфира, Манижа, Оксимирон, Моргенштерн и другие.

Отмечается, что этот документ якобы распространяется среди организаторов концертов.

Промоутеры подтвердили данную информацию и добавили, что список ежедневно корректируется и дополняется.