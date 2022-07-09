В Киеве открылась выставка "Ленд-лиз. Перезагрузка"

09.07.2022 15:00

В Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне, в стенах Нижних Московских ворот ХVІІІ ст., которые после недавней реставрации заработали как часть экспозиционного пространства, была презентована новая выставка - "Ленд-лиз. Перезагрузка" . Об этом сообщается на сайте музея.

Тема очень актуальна. Экспозиция рассказывает о том важном аспекте международного сотрудничества, с которым Украина связывает серьезные надежды. Ведь он должен помочь ожидаемому всеми нами ключевому излому в ходе нынешней войны в пользу нашего государства и всего цивилизованного человечества. Собственно речь здесь о войне в более широком смысле – свободного мира с агрессивным милитаризмом.

График работы выставки: вторник – воскресенье с 10.00 до 19.00.