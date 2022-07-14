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Архив - Культура

"Украинское" Евровидение хотят провести в Латинской Америке

14.07.2022 13:00
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"Украинское" Евровидение хотят провести в Латинской Америке

Очередное "Евровидение" планируют провести в одном из городов Аргентины, Бразилии, Чили или Мексики, сообщает ТСН.
Как отметили организаторы, именно в этих странах, согласно рейтингам, проживает наибольшее количество поклонников международного песенного конкурса.
"Уникальный формат "Евровидения" каждый год приобретает новых поклонников во всем мире, и мы не можем дождаться расширения бренда в этой очень разнообразной части света", — сообщил Мартин Эстердаль, исполнительный супервайзер конкурса.
Напомним, ранее в EBU заявили, что конкурс не может быть проведен в Украине, отметив, что из-за войны невозможно гарантировать участникам и гостям безопасность.



Теги: Украина, Евровидение, война, Латинская Америка
 
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