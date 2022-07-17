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Актеры Мариупольского театра сыграли свой первый спектакль в Ужгороде

17.07.2022 15:00
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Актеры Мариупольского театра сыграли свой первый спектакль в Ужгороде

Актеры разбомбленного Мариупольского театра сыграли свой первый спектакль в Ужгороде - пьесу о Василе Стусе "Крик нации". Об этом сообщает Укринформ.
Премьера спектакля состоялась 16 июля в Ужгороде на большой сцене Закарпатского областного музыкально-драматического театра им. братьев Шерегиев. Ее сыграют также сегодня и 23 июля.
На сцене – семь актеров Донецкого академического областного драматического театра (г. Мариуполь) – это те участники коллектива из двухсот человек, которые смогли уехать и изъявили желание возрождать свой театр в Ужгороде вместе с режиссером Людмилой Колосович, директором театра.
Спектакль "Крик нации" режиссер создавала вместе с актерами труппы. Это история о жизни Василия Стуса в прочтении мариупольцев.
Дату премьеры также избрали не случайно. Как рассказала Колосович, ровно 4 месяца назад, 16 марта, россияне сбросили бомбу на Мариупольский драмтеатр.
"Поэтому мы ровно через четыре месяца после этого премьерой спектакля о Стусе заявили о себе всему миру: мы - живы" - сказала она.
После премьеры актеров и режиссера наградили памятными нагрудными знаками "За развитие Донетчины".
С этим спектаклем мариупольцы планируют путешествовать по миру - уже есть предварительные договоренности о его показе в Польше, Франции и Словакии.



Теги: Мариуполь, Ужгород, театр, спектакль
 
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