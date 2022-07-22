LEGO выпустила коллекцию фигурок защитников "Азовстали"

22.07.2022 12:00

Основатель компании The Brothers Brick Эндрю Бикрафт в своем Twitter сообщил, что LEGO выпустила фигурки-прототипы украинских защитников из "Азовстали". Об этом информирует УНН.

Среди фигурок узнаваемы командиры Денис Прокопенко ("Редис", командир полка "Азов"), Богдан Кротевич ("Тавр", начальник штаба полка) и Святослав Паламарь ("Калина", заместитель командира полка).

"Морские пехотинцы, бойцы Национальной гвардии, пограничники, добровольцы территориальной обороны и другие защитники "Азовстали", продержавшиеся в Мариуполе почти 3 месяца, сковали действия российской армии и позволили Украине выиграть битву за Киев", - отметил Бикрафт.