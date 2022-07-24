Укрпочта сообщила дату начала продаж новой марки из патриотической серии

24.07.2022 15:00

Новая марка от Укрпочты "Добрый вечер, мы из Украины" , на которой изображен украинский трактор, тянущий российский танк, появится в продаже 28 июля 2022 года. Об этом сообщает прессслужба госпредприятия.

Как отметили в Укрпочте, вместе с маркой выйдет тематический мерч, который дополнит патриотическую серию.

Всего планируют выпустить 5 млн. экземпляров марки с трактором, однако будут действовать ограничения на ее продажу.