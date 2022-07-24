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Архив - Культура

Укрпочта сообщила дату начала продаж новой марки из патриотической серии

24.07.2022 15:00
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Укрпочта сообщила дату начала продаж новой марки из патриотической серии

Новая марка от Укрпочты "Добрый вечер, мы из Украины" , на которой изображен украинский трактор, тянущий российский танк, появится в продаже 28 июля 2022 года. Об этом сообщает прессслужба госпредприятия.
Как отметили в Укрпочте, вместе с маркой выйдет тематический мерч, который дополнит патриотическую серию.
Всего планируют выпустить 5 млн. экземпляров марки с трактором, однако будут действовать ограничения на ее продажу.



Теги: продажа, Укрпочта, патриотизм, анонс, марка
 
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