Определено место проведения "Евровидения-2023"

26.07.2022 11:00

Европейский вещательный союз принял окончательное решение, что из-за войны проводить "Евровидение" в Украине, которая победила на конкурсе в этом году, будет небезопасно, сообщает BBC.

Британский певец Сэм Райдер занял с песней "Space man" второе место в конкурсе этого года, поэтому было решено, что "Евровидение-2023" пройдет в Великобритании, но от имени и в поддержку Украины.

Пока неизвестно, в каком городе пройдет конкурс, но интерес уже проявили Глазго и Манчестер. При этом финансировать конкурс будет BBC.

Участники из Украины автоматически попадут в Гранд-финал, как это обычно бывает с представителем победившей страны, вместе с так называемой "Большой пятеркой", в которую входит и Великобритания.