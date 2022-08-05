Проект ReyFo презентовал видео о войне, «понятное каждому украинцу» (ВИДЕО)

05.08.2022 13:00

Tilo — первый украиноязычный трек музыкального проекта ReyFo. Это одновременно и рассказ о том, что переживают все украинцы, и посвящение близкому человеку. Фронтмен проекта, Алексей Крапивка, создал эту композицию с мыслями как о друге, который сейчас находится на передовой, так и о страдании собственного народа. Каждый, кто стал свидетелем войны, поймет смысл песни. Трек сопровождается визуализацией режиссёра и цифрового художника Дениса Беляева.

В основу Tilo легла предыдущая видеоработа команды, посвященная расстрелянным гражданским в Киевской и Житомирской областях. Когда эмоции и отпечаток пережитого опыта стало невозможно держать в себе, родилась полноценная композиция.

«В начале полномасштабной войны я в принципе не думал о написании патриотичной песни. Голова была занята лишь войной и ничем более. Из-за некоторых обстоятельств я вообще не садился писать музыку. Но после того, как мне предложили создать звуковое сопровождение к видео о гражданских людях, которых пытали и которые были расстреляны, меня словно перемкнуло. Я открывал ноутбук или телефон, как только появлялась свободная минута, и писал. Для меня всегда было важным писать что-то патриотичное только искренне, от души. Не потому, что это в тренде, а потому что я этого хочу и это нужно мне», — признаётся фронтмен проекта.

Однако у трека есть еще один, более личный подтекст. Фактически — посвящение другу Алексея, который сейчас защищает Украину на передовой.

«Я хотел увековечить этого человека как личный символ. Символ противостояния, символ победы, символ мужества. Это моя дань другу, который стал олицетворением именного такого военного, которым хотел бы стать я», — говорит Алексей.

Видео-сопровождение трека выполнено в стиле коллажа. Документальные кадры войны органично сочетались благодаря сканографии.

«Такой метод помог создать особую атмосферу своеобразного скана действительности, — комментирует Денис Беляев, режиссёр.— Да, действительности порой рваной, грязной, неидеальной. По моему мнению, как раз в такой реальности сейчас живут украинцы и такие эмоции переживают».

Денис уверен: сегодня искусство не может существовать вне событий в Украине и не отражать их. Если артист не держит оружие в руках буквально, то это можно сделать метафорически. Являясь частью информационной войны, творчество приносит пользу на социо-культурном фронте.

«Благодаря нашему творчеству слушатель и зритель имеет возможность хотя бы на йоту уменьшить боль, которую переживает, но не выражает. Мы делаем это за него—и для него», — подводит итог режиссёр.

Прослушать трек можно здесь.

Дополнительные материалы: https://t.me/reyfotilo.





