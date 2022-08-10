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Архив - Культура

В теленовостях рос-ТВ стали скрывать лица украинских чиновников-коллаборантов

10.08.2022 17:00
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В теленовостях рос-ТВ стали скрывать лица украинских чиновников-коллаборантов

"Первый канал" в России начал "замазывать" в теленовостях лица чиновников-коллаборантов, выдающих на оккупированных территориях паспорта РФ. Об этом пишет телеграмм канал "Добрый пиар".
Ранее пропагандисты во время монтажа сюжетов для новостей закрывали только лица военнослужащих своей оккупационной армии. Но с недавних пор так же поступают и с изображениями чиновников-коллаборантов.
"Очевидно, пытаются усложнить украинским кибер-войскам установить личности коллаборантов для передачи правоохранителям", - говорится в сообщении.



Теги: Россия, телевидение, новости, чиновники, коллаборационизм
 
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