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Украину на Оскаре представит фильм об авиакатастрофе MH17 на Донбассе (ВИДЕО)

05.09.2022 17:00
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Украину на Оскаре представит фильм об авиакатастрофе MH17 на Донбассе (ВИДЕО)

Украинский Оскаровский Комитет завершил прием заявок для участия фильмов в отборе на главную кинопремию Оскар Американской академии кинематографических искусств и наук. Нашу страну представит лента Клондайк. Об этом УОК сообщил в .
Фильм режиссера Марины Эр Горбач выдвинут в категории Лучший международный полнометражный фильм.
По сюжету, в ленте показана история семьи, которая оказалась в эпицентре событий авиакатастрофы рейса MH17 Malaysia Airlines 17 июля 2014 года в селе Грабово Донецкой области.
"Когда Ирка и Толик ожидают рождения первого ребенка, война жестоко врывается в их жизнь вместе с обломками сбитого Боинга. Женщина отказывается эвакуироваться, даже когда деревню захватывают вооруженные группировки", - отметили в УОК.



Теги: Украина, Донбасс, фильм, Оскар, Mh17
 
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