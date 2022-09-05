Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

В Запорожье провели благотворительный аукцион в поддержку защитников Азовстали

05.09.2022 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Запорожье провели благотворительный аукцион в поддержку защитников Азовстали

В Запорожье Ассоциация защитников семей "Азовстали" провела благотворительное мероприятие – выставку-продажу художественных работ – в поддержку героев. Об этом сообщает Укринформ.
"Наша цель – поддержать информационный шум вокруг героев Азовстали и самой войны. Если мы утихнем свои голоса, то и о войне забудут наши зарубежные партнеры, и украинцы немного расслабятся. Это мера не развлекательная. Наша цель – собрать средства на реабилитацию военнопленных, ведь много из них без конечностей и нуждаются в лечении и реабилитации", – сказала организатор мероприятия Ярина Геращенко.
К выставке-продаже готовились около месяца. Работы присылали мастера и мастерицы со всей Украины и заграницы. В общей сложности было представлено около 500 работ.
"Мы получили 250 заявок от художников, но авторы присылали не по одной работе. Мы даже не думали, что будет такое мероприятие", – добавила одна из организаторов Наталья Соловьева.
100% прибыли от проданных работ на аукционе и во время выставки будут переданы в фонды Ассоциации защитников семей "Азовстали" и Патронатной службы "Ангелы Азова".
Благотворительное культурное мероприятие сопровождалось выступлениями запорожских групп "Banderstadt", "Хорта" и Sabina Safarli. Специальный гость и хедлайнер благотворительного события – заслуженный артист Украины, запорожец Арсен Мирзоян.
Артпроект реализован совместными усилиями активистов Ассоциации защитников семей "Азовстали" города Запорожья, волонтерскими организациями и добровольцами, защищающими государство на запорожском направлении.



Теги: Запорожье, аукцион, благотворительность, Азовсталь, защитники
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх