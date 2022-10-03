Азовец Дмитрий Козацкий получил кинопремию за фильм "Последний день на Азовстали"

03.10.2022 11:00

Азовец Дмитрий Козацкий (Орест), освобожденный из российского плена, получил награду фестиваля Kharkiv MeetDocs за фильм "Последний день на Азовстали". Об этом сообщили в Фейсбуке кинофестиваля.

"Орест, глава пресс-службы полка "Азов" находился на Азовстали с начала окружения Мариуполя. Накануне своего выхода из разбитого завода, он снял щемящий фильм-прощание.

Мы искренне радуемся возвращению Дмитрия из плена и ждем освобождения всех военнопленных украинцев", - подчеркнули в Kharkiv MeetDocs.