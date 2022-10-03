Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

Святослав Вакарчук приехал с концертом в освобожденный Изюм (ВИДЕО)

03.10.2022 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Святослав Вакарчук приехал с концертом в освобожденный Изюм (ВИДЕО)

Фронтмен группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук приехал с концертом в деоккупированный Изюм, Харьковской области. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Истерзанный, суровый, но свободный город. И люди - уставшие, сосредоточенные, но с такой надеждой в глазах! Люди, которые очень нуждаются во всесторонней поддержке, и это не только прямая гуманитарная помощь, что крайне важно, но и теплое слово, улыбка, просто внимание", - отметил он.



Теги: концерт, Изюм, Вакарчук
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх