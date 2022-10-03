Святослав Вакарчук приехал с концертом в освобожденный Изюм (ВИДЕО)

03.10.2022 13:00

Фронтмен группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук приехал с концертом в деоккупированный Изюм, Харьковской области. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Истерзанный, суровый, но свободный город. И люди - уставшие, сосредоточенные, но с такой надеждой в глазах! Люди, которые очень нуждаются во всесторонней поддержке, и это не только прямая гуманитарная помощь, что крайне важно, но и теплое слово, улыбка, просто внимание", - отметил он.