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Стало известно место проведения Евровидения-2023
08.10.2022 13:00
В следующем году Международный песенный конкурс Евровидение состоится в британском городе Ливерпуль. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщила ВВС.
Отмечается, что мероприятие пройдет "от имени Украины". Гостей будет принимать 11-тысячная арена M&S Bank Arena.
"Ливерпуль - идеальный город для проведения 67-го конкурса Евровидение от имени Украины. Он является синонимом музыки, и Ливерпуль-Арена превосходит все требования, необходимые для проведения глобального мероприятия такого масштаба", - говорится в сообщении.
Теги: Украина, Евровидение, Ливерпуль
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