Стало известно место проведения Евровидения-2023

08.10.2022 13:00

В следующем году Международный песенный конкурс Евровидение состоится в британском городе Ливерпуль. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщила ВВС.

Отмечается, что мероприятие пройдет "от имени Украины". Гостей будет принимать 11-тысячная арена M&S Bank Arena.

"Ливерпуль - идеальный город для проведения 67-го конкурса Евровидение от имени Украины. Он является синонимом музыки, и Ливерпуль-Арена превосходит все требования, необходимые для проведения глобального мероприятия такого масштаба", - говорится в сообщении.