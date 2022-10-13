"Укрпочта" запускает в продажу серию марок, посвященную ВСУ

13.10.2022 15:00

Завтра, 14 октября, в честь Дня защитников и защитниц Украины, "Укрпочта" выпускает первые марки в новой серии "Вооруженные Силы Украины": Сухопутные войска, ВМС, ТРО, ССО, Десантно-Штурмовые и Воздушные Силы ВСУ. Об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

"В следующих выпусках будут и ГУР, Связисты, Медики и другие. А в этом, первом, выпуске автор марок Антон Хрупин и наша команда Н. Мухина и С. Гречко приложили максимум усилий, чтобы достойно отметить наших героев", - написал Смелянский.

Тираж марочного листа – 1 миллион экземпляров. Часть собранных средств от продаж будет направлена на помощь Вооруженным Силам Украины.

Все марки, открытки и конверты можно будет приобрести онлайн и в отделениях Укрпочты. Спецпогашение марок серии "Слава ВСУ!" пройдет 14-15 октября во всех филиалах Укрпочты. Штемпеля временно оккупированных территорий АР Крым, г. Севастополя и Херсонской области будут работать на столичном Главпочтамте.