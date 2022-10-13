Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

"Укрпочта" запускает в продажу серию марок, посвященную ВСУ

13.10.2022 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Укрпочта" запускает в продажу серию марок, посвященную ВСУ

Завтра, 14 октября, в честь Дня защитников и защитниц Украины, "Укрпочта" выпускает первые марки в новой серии "Вооруженные Силы Украины": Сухопутные войска, ВМС, ТРО, ССО, Десантно-Штурмовые и Воздушные Силы ВСУ. Об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.
"В следующих выпусках будут и ГУР, Связисты, Медики и другие. А в этом, первом, выпуске автор марок Антон Хрупин и наша команда Н. Мухина и С. Гречко приложили максимум усилий, чтобы достойно отметить наших героев", - написал Смелянский.
Тираж марочного листа – 1 миллион экземпляров. Часть собранных средств от продаж будет направлена на помощь Вооруженным Силам Украины.
Все марки, открытки и конверты можно будет приобрести онлайн и в отделениях Укрпочты. Спецпогашение марок серии "Слава ВСУ!" пройдет 14-15 октября во всех филиалах Укрпочты. Штемпеля временно оккупированных территорий АР Крым, г. Севастополя и Херсонской области будут работать на столичном Главпочтамте.



Теги: Укрпочта, ВСУ, марка
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх