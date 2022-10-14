Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Вышел тизер документального фильма о блокаде Мариуполя (ВИДЕО)15:00
- "Укрпочта" запускает в продажу серию марок, посвященную ВСУ15:00
- Укрпочта открыла предзаказ на набор «Крымский мост на бис!»15:00
- Стало известно место проведения Евровидения-202313:00
- Святослав Вакарчук приехал с концертом в освобожденный Изюм (ВИДЕО)13:00
- Азовец Дмитрий Козацкий получил кинопремию за фильм "Последний день на Азовстали"11:00
- Звезда "Звездных войн" стал амбассадором украинской Армии дронов17:00
- Вакарчук побывал в прифронтовом Бахмуте12:00
- Украину на Оскаре представит фильм об авиакатастрофе MH17 на Донбассе (ВИДЕО)17:00
- В Запорожье провели благотворительный аукцион в поддержку защитников Азовстали12:00
Вышел тизер документального фильма о блокаде Мариуполя (ВИДЕО)
14.10.2022 15:00
Вышел первый тизер документального фильма "Мариуполис 2" о событиях марта 2022 года в Мариуполе, сообщает пресс-служба компании "Артхаус Трафик".
Украинская премьера фильма состоится на фестивале Docudays UA 11 ноября, а с 17 ноября начнется его показ в кинотеатрах.
Автор киноленты - литовский режиссер Мантас Кведаравичюс, которого российские оккупанты взяли в плен в Мариуполе и убили.
Фильм рассказывает о том, как изменилась жизнь жителей города с приходом войны.
Теги: Мариуполь, трейлер, документальный фильм, блокада
Читайте также:
- Фотособытия недели (16 - 22 января). Смешались в кучу кони, люди, пчелы и... батарейки
- Четыре игрока молодежного состава "Шахтера" пополнили ряды "Ильичевца"
- После столкновения грузового поезда с автомобилем над перегоном поднялось черное облако
- Переселенка из Донецка: «Не хотелось рожать под звуки канонады»
- Фотособытия недели (28 января - 4 февраля): Превращения лаборанта, террикона и снеговиков
- Армейские приключения наших земляков
- Укрзализныця возобновила рейсы в Краматорск13:00
- В "Донецкоблгазе" рассказали о ситуации с газоснабжением в области12:00
- Прокуратура сообщила о подозрении директору школы из Мариуполя10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Охраннику боевика "Гиви" дали 13 лет тюрьмы08:00
- Информатор РФ на Донетчине получила девять лет тюрьмы12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В результате обстрела рынка в Авдеевке погибли 7 человек15:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Vodafone восстановил мобильную связь и интернет в Святогорске15:00
- Вышел тизер документального фильма о блокаде Мариуполя (ВИДЕО)15:00
- Укрзализныця возобновила рейсы в Краматорск13:00
- В "Донецкоблгазе" рассказали о ситуации с газоснабжением в области12:00
- Залужный поздравил украинских воинов с днем защитника Отечества (ВИДЕО)11:00
- Прокуратура сообщила о подозрении директору школы из Мариуполя10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Охраннику боевика "Гиви" дали 13 лет тюрьмы08:00
- Фонд Ахметова привез гумпомощь мариупольским переселенцам в Черновцах17:00
- "Укрпочта" запускает в продажу серию марок, посвященную ВСУ15:00
- Украина получила экстренный транш от МВФ13:00
- Неудачный сезон Наполи в еврокубках сезона 2017/201813:00
- У системі ДАР стартує подання заявок на отримання рукавів для зберігання зерна17:00
- Огляд онлайн казино Goxbet - найкраще казино для України18:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
- Шокуючий курс валют: чи очікувати посилення гривні?11:00
- Психология онлайн слотов и почему нельзя на это смотреть как на заработок12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Vodafone восстановил мобильную связь и интернет в Святогорске
- Информатор РФ на Донетчине получила девять лет тюрьмы
- "Шахтер" упустил победу над "Реалом" на последних секундах матча (ВИДЕО)
- Евросовет согласовал непризнание паспортов РФ, выданных на оккупированных территориях
- "Шахтер" – "Реал": анонс матча Лиги чемпионов
- Сегодня Воздушные силы Украины сбили 20 российских ракет
- На Харьковщине обезврежена сеть агентов РФ