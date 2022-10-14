Вышел тизер документального фильма о блокаде Мариуполя (ВИДЕО)

14.10.2022 15:00

Вышел первый тизер документального фильма "Мариуполис 2" о событиях марта 2022 года в Мариуполе, сообщает пресс-служба компании "Артхаус Трафик".

Украинская премьера фильма состоится на фестивале Docudays UA 11 ноября, а с 17 ноября начнется его показ в кинотеатрах.

Автор киноленты - литовский режиссер Мантас Кведаравичюс, которого российские оккупанты взяли в плен в Мариуполе и убили.

Фильм рассказывает о том, как изменилась жизнь жителей города с приходом войны.