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В Киеве открылась выставка "Полк Азов - Ангелы Мариуполя" (ВИДЕО)

15.10.2022 17:00
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В Киеве открылась выставка "Полк Азов - Ангелы Мариуполя" (ВИДЕО)

На Софийской площади в Киеве открылась уличная выставка "Полк Азов - Ангелы Мариуполя", посвященная защитникам и защитницам из подразделения "Азов" Национальной гвардии Украины, которые отдали свои жизни, защищая Мариуполь от российских захватчиков. Об этом сообщает Киевский горсовет.
"Украина переживает сегодня великую трагедию и проходит через значительные испытания. Защитники Украины, патриоты, герои Нации гибнут за свободу и независимость государства. Наша обязанность – чтить память о них", - сообщают организаторы выставки.
В течение месяца каждый желающий может прийти на Софийскую площадь в Киеве и узнать больше о жизнеописаниях павших воинов полка "Азов", самому молодому из которых было 18 лет, а самому старшему 63 года.
Выставка "Полк Азов - Ангелы Мариуполя" состоит из информационных планшетов, каждый из которых содержит портрет и текст о жизнеописании Героя.



Теги: Киев, выставка, полк "Азов"
 
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