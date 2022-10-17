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Укрпочта объявила конкурс на рождественскую марку
Национальный почтовый оператор Укрпочта объявил конкурс на создание эскиза рождественской почтовой марки в 2023 году. Об этом сообщает Укрпочта в Facebook.
"Сконцентрируем общие желания украинцев на 2023-й в эскизе новой почтовой марки "С Рождеством Христовым и Новым годом!". И пусть она будет пророческой, потому что опыт у нас есть", - заявили организаторы конкурса.
Лучший эскиз будет воспроизведен на новой почтовой марке. Авторам ярких идей также могут предложить публикацию их эскизов на рождественских конвертах и открытках.
В Укрпочте отметили, что предлагаемый эскиз должен соответствовать ряду критерям. На изображении должны быть:
- основные рождественские и новогодние символы, а также традиционные украинские праздничные атрибуты;
- национальный колорит для пробуждения теплых ассоциаций;
- рисунок или графический макет с визуализацией в электронном виде в формате JPEG, 300 dpi.
Теги: конкурс, Укрпочта, марка
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