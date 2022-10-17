Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

Укрпочта объявила конкурс на рождественскую марку

17.10.2022 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Укрпочта объявила конкурс на рождественскую марку

Национальный почтовый оператор Укрпочта объявил конкурс на создание эскиза рождественской почтовой марки в 2023 году. Об этом сообщает Укрпочта в Facebook.
"Сконцентрируем общие желания украинцев на 2023-й в эскизе новой почтовой марки "С Рождеством Христовым и Новым годом!". И пусть она будет пророческой, потому что опыт у нас есть", - заявили организаторы конкурса.
Лучший эскиз будет воспроизведен на новой почтовой марке. Авторам ярких идей также могут предложить публикацию их эскизов на рождественских конвертах и открытках.
В Укрпочте отметили, что предлагаемый эскиз должен соответствовать ряду критерям. На изображении должны быть:
- основные рождественские и новогодние символы, а также традиционные украинские праздничные атрибуты;
- национальный колорит для пробуждения теплых ассоциаций;
- рисунок или графический макет с визуализацией в электронном виде в формате JPEG, 300 dpi.



Теги: конкурс, Укрпочта, марка
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх