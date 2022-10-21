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Зеленский утвердил санкции СНБО против Лорак, Тодоренко, Повалий и Седоковой
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении артистов, поддержавших политику российского лидера Владимира Путина. Ограничения будут действовать в течение пяти или десяти лет. Об этом говорится в обнародованных на сайте Офиса президента указах.
19 октября Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести санкции против артистов, которые поддержали войну России против Украины или решили молчать. В частности, в санкционный список опали украинские артисты: Ани Лорак, Регина Тодоренко, Таисия Повалий, Анна Седокова, Снежана Егорова и Оксана Марченко.
Кроме того, в "черном списке" оказались российские артисты, поддерживающие политику Путина, в частности Александр Серов, Лев Лещенко, Николай Басков, Стас Михайлов, Олег Газманов, Гарик Харламов, Ольга Бузова, Иван Охлобыстин, Михаил Боярский, Сергей Безруков, Владимир Машков, Михаил Пореченков, Марат Башаров, Надежда Бабкина, Станислав Костюшкин, Тина Канделаки и другие.
Ограничения предусматривают:
- блокирование активов;
- запрет торговых операций;
- вывод капитала из Украины;
- аннулирование лицензий и разрешений;
- запрет на участие в приватизации и аренде;
- запрет на приобретение земельных участков.
Также лиц, попавших под санкции, лишат государственных наград Украины и других форм отличий.
Теги: Таисия Повалий, Ани Лорак, СНБО, Анна Седокова, санкции, Зеленский, Регина Тодоренко
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