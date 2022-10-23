Андрей Макаревич написал песню о современной России (ВИДЕО)

23.10.2022 15:00

Известный российский музыкант, лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич записал новую песню, в которой рассказал о современной жизни в России и ее гражданах. Видео с записью нового произведения, Макаревич опубликовал на своей странице в Facebook.

Певец, которого на родине признали иноагентом, не упомянул в тексте Россию, однако из слов нового произведения ясно, о какой стране идет речь.