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Архив - Культура

Андрей Макаревич написал песню о современной России (ВИДЕО)

23.10.2022 15:00
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Андрей Макаревич написал песню о современной России (ВИДЕО)

Известный российский музыкант, лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич записал новую песню, в которой рассказал о современной жизни в России и ее гражданах. Видео с записью нового произведения, Макаревич опубликовал на своей странице в Facebook.
Певец, которого на родине признали иноагентом, не упомянул в тексте Россию, однако из слов нового произведения ясно, о какой стране идет речь.



Теги: Россия, песня, Андрей Макаревич
 
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