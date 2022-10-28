Объявлен лонглист участников Нацотбора на Евровидение-2023

28.10.2022 11:00

Организаторы Национального отбора на Евровидение-2023 объявили лонглист участников. В список попало 36 музыкантов. Список конкурсантов обнародовали на сайте Суспільного мовлення.

Их выбирали из практически 400 заявок. В лонглист попали: Jerry Heil, группа TVORCHI, Лилу 45 и Козак Сиромаха.

"Я рад, что в процессе отбора удалось многих музыкантов мотивировать, вдохновить, подтолкнуть к созданию новых песен и интересных идей. Многим из них было трудно снова начать писать, многие музыканты в вынужденной эмиграции или на грани смены профессии, или даже выживания. Есть музыканты, которые волонтерят, воюют. Тем не менее, есть лонглист из 36 песен, в котором есть все: от авторской песни, дрим-попа и рока до инди, рэпа, этники. Есть также, конечно, и несколько крепких современных боевиков, способных разорвать любую сцену. Все это говорит о том, как креативна наша нация, как мы стремимся создавать", - подчеркнул музыкальный продюсер Нацотбора Дмитрий Шуров (Pianoбой).

Список участников:

1. 2TONE

2. Angelina

3. DAYTON

4. DEMCHUK

5. Drevo

6. Elysees

7. FIINKA

8. Havkа

9. Jerry Heil

10. Iana Kovaleva

11. Kozak Siromaha

12. KRUTЬ

13. Lue Bason

14. Moisei

15. Olivan

16. OOHLA

17. Oy Sound System

18. SASHA

19. Sereen

20. sexnesc

21. Shy

22. SKYLERR

23. SOWA

24. Tember Blanche

25. Tery

26. TVORCHI

27. Victoria Niro

28. Vynohradova

29. Zetetics

30. Лилу45

31. Макс Пташник

32. Мия Рамари

33. Роялькот

34. Саша Фадеева

35. ТОНКА

36. Циферблат

Имена финалистов огласят не позже 17 ноября.