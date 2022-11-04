Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

В Украину едет Стивен Кинг

04.11.2022 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Украину едет Стивен Кинг

В Украину едет культовый американский писатель Стивен Кинг. Об этом сообщается в Telegram-канале Верховнаой Рады.
Отмечается, что на данный момент он едет на поезде из Варшавы. Специально для литератора к поезду прицепили отдельный вагон.
Как известно, писатель неоднократно высказывался в поддержку Украины в своих соцсетях и комментариях журналистам.



Теги: Украина, визит, Стивен Кинг
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх