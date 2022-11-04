В Украину едет Стивен Кинг

04.11.2022 17:00

В Украину едет культовый американский писатель Стивен Кинг. Об этом сообщается в Telegram-канале Верховнаой Рады.

Отмечается, что на данный момент он едет на поезде из Варшавы. Специально для литератора к поезду прицепили отдельный вагон.

Как известно, писатель неоднократно высказывался в поддержку Украины в своих соцсетях и комментариях журналистам.