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В Украину едет Стивен Кинг
04.11.2022 17:00
В Украину едет культовый американский писатель Стивен Кинг. Об этом сообщается в Telegram-канале Верховнаой Рады.
Отмечается, что на данный момент он едет на поезде из Варшавы. Специально для литератора к поезду прицепили отдельный вагон.
Как известно, писатель неоднократно высказывался в поддержку Украины в своих соцсетях и комментариях журналистам.
Теги: Украина, визит, Стивен Кинг
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