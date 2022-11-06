Беларусский комик Сморыгин сдал экзамен на получение гражданства Украины

06.11.2022 17:00

Актер "Дизель Шоу" из Беларуси Евгений Сморыгин сдал экзамен по украинскому языку, чтобы получить гражданство Украины. Об этом актер рассказал в интервью Фактам.

"Я хочу получить украинское гражданство, потому что здесь моя семья, здесь мои дети, здесь моя жена-украинка. И потому я считаю, что я должен быть украинцем", – сказал Евгений.