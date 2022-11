Стали известны имена финалистов украинского нацотбора на Евровидение 2023

17.11.2022 15:00

В четверг, 17 ноября организаторы Национального отбора на Евровидение-2023 назвали десятерых финалистов, один из которых представит Украину на международном песенном конкурсе в Ливерпуле. Список обнародован на странице организаторов нацотбора в Facebook.

Список финалистов Нацотбора:

· 2TONE - Квітка

· Angelina - Stronger

· DEMCHUK - Alive

· FIINKA - Довбуш

· Jerry Heil - WHEN GOD SHUT THE DOOR

· KRUTЬ - Колискова

· Moisei - I'm Not Alone

· OY Sound System - Ой, тужу

· Tember Blanche - Я вдома

· TVORCHI - Heart Of Steel

Финал Национального отбора на Евровидение-2023 пройдет 17 декабря.

Теги: Украина