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Стали известны имена финалистов украинского нацотбора на Евровидение 2023
17.11.2022 15:00
В четверг, 17 ноября организаторы Национального отбора на Евровидение-2023 назвали десятерых финалистов, один из которых представит Украину на международном песенном конкурсе в Ливерпуле. Список обнародован на странице организаторов нацотбора в Facebook.
Список финалистов Нацотбора:
· 2TONE - Квітка
· Angelina - Stronger
· DEMCHUK - Alive
· FIINKA - Довбуш
· Jerry Heil - WHEN GOD SHUT THE DOOR
· KRUTЬ - Колискова
· Moisei - I'm Not Alone
· OY Sound System - Ой, тужу
· Tember Blanche - Я вдома
· TVORCHI - Heart Of Steel
Финал Национального отбора на Евровидение-2023 пройдет 17 декабря.
Теги: Украина, Евровидение, финал, участники, нацотбор
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