Стал известен порядок выступлений финалистов Нацотбора на Евровидение-2023

01.12.2022 15:00

В четверг, 1 декабря организаторы Национального отбора на Евровидение-2023 провели жеребьевку, благодаря которой стал известен порядок выступлений артистов. Об этом сообщается в Facebook.

В частности участники Нацотбора выйдут на сцену в следующем порядке:

1. Moisei – I’m Not Alone

2. OY Sound System – Ой, тужу

3. Demchuk – Alive

4. Jerry Heil – When God shut the door

5. Fiinka – Довбуш

6. Krutь – Колискова

7. Tember Blanche – Я вдома

8. Angelina – Stronger

9. 2TONE – Квітка

10. Tvorchi – Heart Of Steel

Отмечается, что финал Национального отбора состоится в субботу, 17 декабря. В целях безопасности конкурс проведут в укрытии. В свою очередь зрители смогут посмотреть финал в телевизионном формате.

Теги: Евровидение