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Архив - Культура

В CША установили памятник Григорию Сковороде

04.12.2022 17:00
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В CША установили памятник Григорию Сковороде

К 300-летию со дня рождения Григория Сковороды памятник украинскому философу и поэту появился в столице США в Вашингтоне. Об этом в субботу, 3 декабря, сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.
Она отметила, что памятник установили во дворе Украинского Дома, а создан он был еще в 1992 году.
"Длительное время памятник, как и сам Григорий Сковорода, путешествовал в поисках своего места и сегодня нашел его в Украинском Доме. Символично, что Григорий Саввич смотрит в сторону Украины из Вашингтона", - отметила Маркарова.



Теги: США, памятник, Григорий Сковорода
 
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