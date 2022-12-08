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Украинский фильм о трагедии рейса MH17 попал в лонг-лист Оскара

08.12.2022 17:00
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Украинский фильм о трагедии рейса MH17 попал в лонг-лист Оскара

Фильм украинского режиссера и сценаристки Марины Эр Горбач "Клондайк" попал в лонг-лист премии Оскар 2023. Об этом говорится на сайте кинопремии.
Отмечается, что кинолента указана в списке в категории Лучший международный полнометражный фильм. Впрочем, попадет ли она в шорт-лист премии будет известно в среду, 21 декабря.
Что касается самого фильма, то в нем рассказывается о местной семье, оказавшейся в эпицентре событий авиакатастрофы рейса MH17 в селе Грабово Донецкой области, которую совершила Российская Федерация.



Теги: Украина, фильм, Оскар, Mh17
 
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