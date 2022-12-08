Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Украинский фильм о трагедии рейса MH17 попал в лонг-лист Оскара17:00
- В CША установили памятник Григорию Сковороде17:00
- В Латвии начали расследование против канала "Дождь" из-за слов ведущего о "помощи" войскам РФ10:00
- Стал известен порядок выступлений финалистов Нацотбора на Евровидение-202315:00
- DC Comics представила супергероя-украинца15:00
- НБУ выпустил памятную медаль "Город героев – Мариуполь"17:00
- Стали известны имена финалистов украинского нацотбора на Евровидение 202315:00
- Шон Пенн привез в Украину свой Оскар15:00
- Беларусский комик Сморыгин сдал экзамен на получение гражданства Украины17:00
- В Украину едет Стивен Кинг17:00
Украинский фильм о трагедии рейса MH17 попал в лонг-лист Оскара
08.12.2022 17:00
Фильм украинского режиссера и сценаристки Марины Эр Горбач "Клондайк" попал в лонг-лист премии Оскар 2023. Об этом говорится на сайте кинопремии.
Отмечается, что кинолента указана в списке в категории Лучший международный полнометражный фильм. Впрочем, попадет ли она в шорт-лист премии будет известно в среду, 21 декабря.
Что касается самого фильма, то в нем рассказывается о местной семье, оказавшейся в эпицентре событий авиакатастрофы рейса MH17 в селе Грабово Донецкой области, которую совершила Российская Федерация.
Теги: Украина, фильм, Оскар, Mh17
Читайте также:
- Украина определилась с фильмом-претендентом на "Оскар-2018" (ВИДЕО)
- В нацотборе на "Оскар" примет участие лишь один фильм
- Названы 8 украинских фильмов, претендующих на Оскар
- Названы фильмы-кандидаты в номинацию на премию Оскар от Украины
- Назван фильм-номинант на "Оскар" от Украины
- Словакия выдвинула на Оскар совместный с Украиной фильм (ВИДЕО)
- В оккупированном Донецке перебои со светом и связью13:00
- В Курахово временно закрыли рынок, почту и магазины10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Число погибших при обстреле Курахово выросло до 10 – Зеленский08:00
- Курахово попало под обстрел, есть погибшие17:00
- В "ДНР" произошло смертельное ДТП с участием грузовика оккупантов11:00
- Выпущенный из плена в "ДНР" американец не может выехать из Донецка10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Зеленский приехал на Донбасс (ВИДЕО)15:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Украинский фильм о трагедии рейса MH17 попал в лонг-лист Оскара17:00
- Представители МККК получили доступ к украинским военнопленным16:00
- В оккупированном Донецке перебои со светом и связью13:00
- В Украине развернуто уже более 1000 Пунктов несокрушимости12:00
- Активисты Грузии собрали деньги на 200 генераторов для Украины11:00
- В Курахово временно закрыли рынок, почту и магазины10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Число погибших при обстреле Курахово выросло до 10 – Зеленский08:00
- Курахово попало под обстрел, есть погибшие17:00
- В Нафтогазе заявили о повреждении 350 газовых объектов из-за обстрелов15:00
- Відкрито реєстрацію заявок на отримання техніки для зберігання зерна від ООН17:00
- Новая коллекция женских комбинезонов в INTERTOP14:00
- Стоит ли давать снотворное детям? 16:00
- Напиши лист святому Миколаю та розкажи свою історію17:00
- Неудачный сезон Наполи в еврокубках сезона 2017/201813:00
- У системі ДАР стартує подання заявок на отримання рукавів для зберігання зерна17:00
- Огляд онлайн казино Goxbet - найкраще казино для України18:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- В ВСУ заявили об изменении тактики РФ на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- РФ нанесла ракетный удар по меткомбинату в Кривом Роге
- Зеленский приехал на Донбасс (ВИДЕО)
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Выпущенный из плена в "ДНР" американец не может выехать из Донецка
- В 4 областях Украины отменяются аварийные отключения электроэнергии
- Курахово попало под обстрел, есть погибшие
- В "ДНР" произошло смертельное ДТП с участием грузовика оккупантов
- Жители Луганщины получили помощь от ADRA Ukraine и ВПП ООН