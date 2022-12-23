Украинский суд вынес приговор российскому певцу-депутату

23.12.2022 13:00

По материалам СБУ к 15 годам тюрьмы приговорен депутат Госдумы РФ, голосовавший за признание "Л/ДНР". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины депутата нижней палаты Федерального собрания России Дениса Майданова, способствовавшего захвату части восточных регионов Украины. 15 февраля этого года он поддержал постановление об обращении к президенту России с просьбой признать "независимость" оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, 22 февраля российский депутат проголосовал за ратификацию "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" между страной-агрессором и террористическими организациями "Л/ДНР".

Тем самым чиновник способствовал реализации кремлевского плана по захвату Украины. Ведь соответствующие решения Госдумы России высшее военно-политическое руководство РФ использовало как формальный повод для начала полномасштабного вторжения против Украины.

На основании собранных доказательств суд признал Майданова виновным по ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Поскольку осужденный находится на территории России, то начало срока отбывания наказания определено со дня его фактического задержания.