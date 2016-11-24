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Архив - Светская жизнь

Легендарная супермодель с дочерью украсили обложку модного глянца: появилось фото

24.11.2016 18:41
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Синди Кроуфорд с дочерью (фото — Instagram)
Синди Кроуфорд с дочерью (фото — Instagram)

Супермодель Синди Кроуфорд снялась со своей дочкой Кайей Гербер для "семейного издания" нидерландского Vogue.

Об этом сообщает Lady.ONLINE.UA со ссылкой на Vogue.nl.

Синди и Кайя украсили обложку номера под названием Book: The Family Edition ("Семейное издание"). В номере также истории Барака и Мишель Обамы, Микка Джаггера, Брэда Питта и Анджелины Джоли и других.

Отметим, что Кроуфорд с дочкой уже снималась ранее для французского Vogue.

А сама Кайя недавно возглавила рейтинг it-kids — самых перспективных звездных отпрысков в мире моды от 14 до 23 лет, составленный NY Times.

Напомним, Кайя и Пресли — дети Синди Кроуфорд от второго (и очень удачного брака) с ресторатором Рэнди Гербером.  Ради семьи Синди Кроуфорд ушла из модельного бизнеса и всячески старалась оградить от него детей. Но уже в 10 лет Кайя снималась для Young Versace, а Пресли немногим позже позировал перед объективом Брюса Вебера. 

 

Источник: news.online.ua.



Теги: Донбасс, Синди Кроуфорд, супермодель
 
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