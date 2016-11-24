Украинская певица впервые вывела детей в свет: появились фото

24.11.2016 11:20

Солистка популярной группы "НеАнгелы" Слава Каминская вместе с детьми приняла участие в модном показе дизайнера Елены Бернацкой.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Instagram певицы.

Артистка обнародовала в своем микроблоге фото с показа. Слава шагала по подиуму в стильном черном костюме, держа за руку двухлетнего сына Леонарда, а на руках — маленькую Лауру.

Дети были одеты под стать звездной маме: сын появился на помосте в черном смокинге, а крошечная Лаура — в черном платье с бахромой.

"Гоп стоп, мы подошли из-за угла", — подписала фото певица, в присущей для себя ироничной манере.

Также на подиум вышел муж Славы — пластический хирург Эдгар Каминский, который поздравил малышей с дебютом на подиуме.

"Очень тонко и чувствительно", "Прекрасная семья", "Как мило", "Ваша семья это пример для подражания! Малыши просто супер", "Зацеловали", "Круто! Вы большая молодец! У Вас прекрасные дети и любящий муж это КРУТО!", — пишут поклонники звезды.







Источник: news.online.ua.