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50-летняя Хайек прошлась по красной дорожке в причудливом костюме

29.11.2016 13:00
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50-летняя Хайек прошлась по красной дорожке в причудливом костюме

Актриса Сальма Хайек (Salma Hayek) появилась на премьере документального фильма "Я — Болт" (I Am Bolt) в Лондоне в причудливой фуражке и костюме от Gucci в военном стиле.

Об этом сообщает Lady.ONLINE.UA со ссылкой на Daily Mail.

Ансамбль в стиле милитари 50-летней актрисы не остался незамеченным. Некоторые журналисты назвали его даже чересчур броским. 

Но нам нравятся и брюки-клеш, которые подчеркивают талию красавицы Сальмы, и красная помада.
Отметим, что на премьеру фильма о знаменитом ямайском спортсмене Усэйне Болте (Usain Bolt). На показ собралось множество звезд, включая бывщую солистку Space Girls Джери Хорнер (Jery Horner) и самого Болта.

 

 

Источник: news.online.ua.



Теги: Донбасс, актриса, Сальма Хайек, костюм
 
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