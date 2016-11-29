50-летняя Хайек прошлась по красной дорожке в причудливом костюме

29.11.2016 13:00

Актриса Сальма Хайек (Salma Hayek) появилась на премьере документального фильма "Я — Болт" (I Am Bolt) в Лондоне в причудливой фуражке и костюме от Gucci в военном стиле.

Об этом сообщает Lady.ONLINE.UA со ссылкой на Daily Mail.

Ансамбль в стиле милитари 50-летней актрисы не остался незамеченным. Некоторые журналисты назвали его даже чересчур броским.

Но нам нравятся и брюки-клеш, которые подчеркивают талию красавицы Сальмы, и красная помада.

Отметим, что на премьеру фильма о знаменитом ямайском спортсмене Усэйне Болте (Usain Bolt). На показ собралось множество звезд, включая бывщую солистку Space Girls Джери Хорнер (Jery Horner) и самого Болта.

Источник: news.online.ua.