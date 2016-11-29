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В России задержан известный французский музыкант: в деле замешан Киркоров
В центре Москвы задержали лидера французской группы Space Дидье Маруани и юриста Игоря Трунова, которые ехали подписывать мировое соглашение с российским исполнителем Филиппом Киркоровым.
Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.
Адвокат Трунова Людмила Айвар утверждает, что "в настоящее время идет процесс задержания в Сбербанке на улице Покровка, дом 19", и полиция уже ждала Маруани и Трунова.
В то же время, адвокат Киркорова Александр Добровинский в эфире "Говорит Москва" заявил, что задержание связано с заявлением российского певца о вымогательстве миллиона евро.
Напомним, 1 ноября коллектив Space заявил, что "Жестокая любовь" Киркорова, — переработка их произведения Symphonic Space Dream.
28 ноября Трунов отметил, что Киркоров согласился выплатить компенсацию за нарушение авторских прав, и Маруани летит в Москву для подписания мирового соглашения.
Как сообщал ONLINE.UA, адвокат Киркорова опроверг информацию о мировом соглашении.
Источник: news.online.ua.
Теги: Россия, Донбасс, певец, музыкант, скандал
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