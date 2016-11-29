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Знаменитый певец остановил дорожное движение из-за фанатки
29.11.2016 14:05
Испанский певец Энрике Иглесиас показал, как относится к своим преданным поклонникам. Артист остановил свое авто, чтобы сделать фото с девушкой.
Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Instagram артиста.
Энрике приехал на гастроли в Пуерто-Рико. По дороге, увидев в открытом окне соседней машины девушку, которая выкрикивала, что очень его любит и хочет с ним сфотографироваться, Иглесиас сказал:
"Выходите, выходите, я сфотографируюсь".
Музыкант остановил машину, чем на несколько минут перекрыл дорожное движение, и с радостью сделал фото с преданной фанаткой, и поцеловал ее в щеку.
Источник: news.online.ua.
Теги: Донбасс, певец, Энрике Иглесиас, фанат
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