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Актриса Мария Кожевникова подхватила опасный вирус
У Кожевниковой также серьезно заболели дети — сыновья Иван и Максим.
Актриса Мария Кожевникова поделилась с поклонниками на странице в Instagram неприятной новостью. У Кожевниковой серьезно заболели дети — сыновья Иван и Максим. Актриса также подхватила опасный вирус. Мария рассказала, что в России бушует грипп H3N2 (гонконгский).
"Эти несколько дней были очень непростыми. В России бушует грипп H3N2 и, несмотря на то, что я отменила почти все мероприятия, мы все – таки его подхватили. Температура 40 у детей держалась долго и многие жаропонижающие, особенно на парацетамоле, нам просто не помогали. Естественно, с гриппом свалилась и я, ни маска, ни другие средства не помогли. На счет врачей это, конечно, отдельная история. К нам приехал педиатр из поликлиники и стала нас уверять, что это точно не грипп, не ОРВИ, а дисбактериоз. При этом она даже не посмотрела ушки у детей, так как у нее не было отоскопа, а приезд стоил больше 7 тысяч рублей (около 3 тысяч гривен). Я, будучи человеком вменяемым и с небольшим, но опытом, стала спорить, что дисбактериоз не может давать кашель, сопли, температуру 40, даже еще и передаваться, так как первым заболел Максимушка. В общем, не буду о плохом, так как начну ругаться, мое дело предупредить о таких горе-врачах. Мы потеряли два дня, естественно сдав анализы, мое убеждение в том, что у нас грипп, подтвердилось. Как говорится, даже врагу такого не пожелаешь", – поделилась артистка.
Источник: segodnya.ua
Теги: Донбасс, болезнь, вирус, звезда, актриса
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