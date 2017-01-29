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Ума Турман отсудила у мужа дочь
Бывший гражданский муж актрисы, французский миллиардер Арпад Бюссон сможет навещать четырехлетнюю Луну Турман-Бюссон раз в месяц
46-летняя актриса Ума Турман получила право опеки над 4-летней дочерью Луной. Решение Верховного суда Нью-Йорка было озвучено 27 января. Как передает портал Page Six, у Турман будет первичная опека над ребенком, а Арпад Бюссон (французский миллиардер, бывший гражданский муж актрисы) сможет навещать четырехлетнюю Луну Турман-Бюссон раз в месяц, – передает peopletalk.
Напомним, что Ума и Арпад познакомились в Италии в 2007 году. В 2012 родилась их дочь Луна, а в 2014-м пара рассталась. По слухам, причиной разрыва стал рабочий график актрисы. По словам самого Бюссона, он больше не мог терпеть отсутствие жены, которая всегда находилась на съемках. И заявил, что хочет забрать себе дочь. И вот, почти два года бывшие влюбленные боролись за право опеки над Луной.
Отметил, что миллиардер не скромничал в выборе средств воздействия на суд: заявил, что Турман злоупотребляет алкоголем, а еще его, конечно, не устраивает, что он может видеться с дочерью только на территории США (сам Бюссон проживает в Лондоне).
Но может быть, дело не только в отцовской любви, но и в ревности? Говорят, сразу после разрыва с Бюссоном актриса вернулась к своему экс-бойфренду, владельцу отелей Андреа Балазу, с которым она познакомились еще до брака с Итаном Хоуком (1998-2005). А кто-то поговаривает, что у нее давние отношения с любимым режиссером Квентином Тарантино.
Напомним, слухи о том, что они вместе появились после Каннского кинофестиваля. Инсайдеры выяснили, что после мероприятия Турман и Тарантино сняли виллу, в которой жили вдвоем. "Прошлой ночью мы обсуждали эти сплетни с мистером Тарантино. Он был зол из-за того, что я ему не перезвонила. Он сказал: "Согласно прессе, мы почти что женаты!" И вслед за этим начал истерично смеяться. Так что наши отношения в целом остаются такими же, какими были всегда. Люди просто забавляются с этой темой", – опровергла все слухи Ума Турман в интервью The Daily Mail.
Кстати, пока они еще были в отношениях, Бюссон дважды делал Турман предложение, однако она его так и не приняла.
Напомним, Луна не единственный ребенок Умы, у нее есть еще 15-летняя дочь и 12-летний сын от актера Итана Хоукома, с которым они были вместе семь лет. У Арпада — сыновья Флинн и Аурелиус от бывшей гражданской жены модели Эль Макферсон.
Источник: segodnya.ua
Теги: Донбасс, Ума Турман
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