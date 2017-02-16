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Джордж Клуни оставит кинокарьеру после рождения детей
Актер считает, что заслужил на "длительный декретный отпуск"
Голливудский актер Джордж Клуни, который впервые станет отцом, расставляет свои приоритеты. Теперь кинокарьера у него не на первом месте – главенствует у него семья и дети. Известно, что Амаль Аламуддин, супруга Клуни, беременна двойней. Джордж настаивает на том, чтобы больше времени проводить с семьей, а значит что на своей карьере, пусть и временно, он ставит крест.
Супруги уже сделали официальное заявление, подтвердив беременность и сообщив всему миру, что их близнецы появятся на свет в июне этого года. Уже сейчас Джордж и Амаль перестраивают их лондонское имение семнадцатого века, девять спален которого должны отвечать требованиям безопасности. Как стало известно, Амаль планирует быть в декрете, как и другие британки, лишь полгода, после чего она вернется к своей работе. Джордж же считает, что заслужил на "длительный декретный отпуск". Клуни будет присматривать за своими детьми столько, сколько понадобится и сколько пожелает его душа.
"Джордж даже не рассматривает новые роли и предложения. Вместо этого он собирается сосредоточиться на продюсировании и пот-продакшине. Такой вид деятельности он сможет совершать и из Англии, уделяя своим детям максимум внимания. Амаль в восторге от такого решения Джорджа, а сделать счастливой супругу для него очень важно. Он будет замечательным отцом", — сообщил инсайдер.
Источник: segodnya.ua
Теги: Донбасс, кино, актер, Джордж Клуни
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