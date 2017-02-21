Сандра Баллок предлагает пожить в ее доме за 15 тысяч долларов в месяц

21.02.2017 08:20

Дом полностью меблирован, имеет большую кухню, бассейн на заднем дворе, спа, офис с видом на бассейн и три спальные комнаты

Американская актриса Сандра Баллок сдает в аренду свой дом в Калифорнии, который находится недалеко от бульвара Сансет, пишет Extravaganzi.

По данным издания, стоимость аренды жилья в месяц составит 15 тысяч долларов.

Отмечается, что построенный в 1942 году, одноэтажный дом полностью меблирован, имеет большую кухню, бассейн на заднем дворе, спа, офис с видом на бассейн и три спальные комнаты.

Известно, что актриса купила этот дом в 2001 году за $ 1,4 млн, это не единственная ее собственность: шесть лет назад она купила за $16 млн особняк в Беверли-Хиллз, где ее соседом является Рики Мартин.

Источник: segodnya.ua



