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Архив - Светская жизнь

Сандра Баллок предлагает пожить в ее доме за 15 тысяч долларов в месяц

21.02.2017 08:20
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Сандра Баллок предлагает пожить в ее доме за 15 тысяч долларов в месяц

Дом полностью меблирован, имеет большую кухню, бассейн на заднем дворе, спа, офис с видом на бассейн и три спальные комнаты 

Американская актриса Сандра Баллок сдает в аренду свой дом в Калифорнии, который находится недалеко от бульвара Сансет, пишет Extravaganzi.

По данным издания, стоимость аренды жилья в месяц составит 15 тысяч долларов.

Отмечается, что построенный в 1942 году, одноэтажный дом полностью меблирован, имеет большую кухню, бассейн на заднем дворе, спа, офис с видом на бассейн и три спальные комнаты.

Известно, что актриса купила этот дом в 2001 году за $ 1,4 млн, это не единственная ее собственность: шесть лет назад она купила за $16 млн особняк в Беверли-Хиллз, где ее соседом является Рики Мартин.

 

Источник:  segodnya.ua




Теги: Донбасс, дом, Сандра Баллок
 
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