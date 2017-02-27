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Анджелина Джоли возвращается в большое кино

27.02.2017 08:30
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Анджелина Джоли возвращается в большое кино

Актриса утверждена на роли в двух больших проектах студии Universal

Последний крупный проект, в котором можно было увидеть Анджелину Джоли в качестве исполнительницы, вышел в 2015 году — это фильм "Лазурный берег", ставший в итоге пророческим для актрисы и ее мужа Брэда Питта (они сыграли супругов, пытающихся спасти свой брак). До этого, в 2014-м, была "Малефисента". После долгого молчания Джоли возвращается к активным действиям — она намерена вновь углубиться в киноискусство

Так, согласно последней информации, она утверждена на роли в двух больших проектах студии Universal — адаптации книги английского журналиста Саймона Себаг-Монтефиоре "Екатерина II Великая и Потемкин: Любовная связь" и драмы о временах Второй мировой войны под названием "Шпион, который любил".

Также Анджелина планирует выступить режиссером экранизации книги итальянского писателя Алессандро Барикко "Без крови" и, кроме того, сняться в продолжение фильма студии Disney "Малефисента". На данный момент официально подтвержден только последний пункт.

Напомним, долгое время актриса, режиссер и правозащитница занималась благотворительными делами и параллельно работала над своим фильмом "Сначала они убили моего отца: воспоминания дочери Камбоджи".

 

Источник: http://www.segodnya.ua 



Теги: Донбасс, кино, Анджелина Джоли
 
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