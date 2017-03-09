Все рубрики раздела
- ДТП с Караченцовым: жену актера жестко наказали15:10
- Анджелина Джоли возвращается в большое кино08:30
- Мария Яремчук попала в больницу на Бали18:30
- Сандра Баллок предлагает пожить в ее доме за 15 тысяч долларов в месяц08:20
- Джордж Клуни оставит кинокарьеру после рождения детей08:10
- Семья Кайли Миноуг поставила ей ультиматум и заставила прекратить отношения с бойфрендом16:50
- АННА СЕДОКОВА БЕРЕМЕННА ТРЕТЬИМ РЕБЁНКОМ 17:48
- Актер Игорь Петренко стал отцом в четвертый раз22:48
- Ума Турман отсудила у мужа дочь08:47
- Китай отмечает Новый год по Лунному календарю11:59
ДТП с Караченцовым: жену актера жестко наказали
У Супруги актера Николая Караченцова Людмилы Прогиной отобрали водительские права сроком на полтора года за вождение в нетрезвом виде
Как пишет Politeka, об этом этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Щелковский суд Подмосковья.
Кроме того сообщается, что Людмилу Прогину также оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Алкогольное опьянение у супруги Караченцова зафиксировали сразу же после ДТП, которое произошло 27 февраля в Подмосковья. В результате аварии актер был госпитализирован, однако его выписали уже через 4 дня.
Напомним, 27 февраля, стало известно, что актер Николай Караченцов попал в серьезную автомобильную аварию. В автомобиле в момент ДТП также находилась его супруга и медсестра.
Актера оперативно доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Теги: Донбасс, ДТП, Караченцов
- ГУР: боевики "лнр" идут в "самоволку" из-за тяжелых условий "службы"14:38
- СБУ назвала имена организаторов обстрела автобуса под Волновахой14:25
- У штабі блокади Донбасу відповіли на вимогу Амброськіна здавати зброю11:25
- Россия завалит "ДНР" "ножками Путина"10:15
- Кикимора в той роще больше не живёт (Фронтовой словарь обывателя)08:15
- Синдром упавшего корыта. Конца и края не видать07:55
- Спасатель Анна покоряла горы и разбирала завалы после обстрелов07:35
- Снайпер расстрелял волонтеров. В штабе АТО рассказали подробности происшествия22:37
- Меткомбинаты Ахметова травят мариупольцев, когда за ними никто не следит20:27
- Житель Константиновки в огороде хранил гранаты. На всякий случай19:44
- Украинцы несут валюту в обменники: что происходит15:15
- ДТП с Караченцовым: жену актера жестко наказали15:10
- Скандальные идеи власти: ввести "третий пол" и разрешить усыновление при расстройстве психики14:57
- Меркель сходила на допрос 8 марта14:42
- ГУР: боевики "лнр" идут в "самоволку" из-за тяжелых условий "службы"14:38
- «Барселона» шикарно разгромила ПСЖ: не обошлось без рекордов Лиги чемпионов14:30
- СБУ назвала имена организаторов обстрела автобуса под Волновахой14:25
- Расходы Москвы на Крым: во сколько обходится оккупация14:15
- Голова ДФС відмовився сплачувати заставу та назвав документи «підробкою»14:00
- Террористы атаковали свадьбу в Ираке: 30 погибших, 26 раненых13:48
- ДТП с Караченцовым: жену актера жестко наказали15:10
- Скандальные идеи власти: ввести "третий пол" и разрешить усыновление при расстройстве психики14:57
- Синдром упавшего корыта. Конца и края не видать07:55
- Синдром Лазаря. Как живут украинские коррупционеры после «воскрешения из мертвых»20:00
- Почему есть митинги против блокады ОРДЛО, но нет митингов против грабежа янтаря на Волыни?18:40
- Донецкие «заробитчане» в России16:42
- Американцы определились по Украине. Порошенко больше не нужен10:40
- Низький гемоглобін: які продукти треба їсти18:00
- Просто бизнес- все равно под каким флагом - о поездке на машине с донецкими номерами14:13
- Какое давление в каком возрасте считается нормальным09:43
- Какое давление в каком возрасте считается нормальным
- Жительницы "ДНР" не оценили "сердечного" поздравления главаря "республики" Захарченко
- В Донецке на "национализированной" шахте им. Засядько бастуют горняки. Вопросов много и к Украине
- Американцы определились по Украине. Порошенко больше не нужен
- Захарченко решил кардинально изменить первоначальный план
- Рабочие предприятия Ахметова в Енакиево бегут с "утопающего корабля"
- Украинцам в оккупации назвали условия выплаты пенсий
- На Донбассе убит "легендарный" командир боевиков "ЛНР" из России
- В РФ повідомили про донбаський договір між Ахметовим та Абрамовичем
- Украина дала четкий ответ на маразм россиян в гаагском суде о "вооружении, найденном в шахтах" Донбасса