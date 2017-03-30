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Александр ПИКАЛОВ: «Юмор стал жёстче, а Донбасс - более украинским»
Накануне 1 апреля, когда празднуется День Смеха, мы поговорили о нём (и не только) с Александром Пикаловым - актёром и автором студии «95 квартал». Эту команду по праву можно назвать не только Профессионалами в мире юмора, но и настоящими Патриотами Украины. И, учитывая ситуацию в стране, неудивительно, что разговор у нас вышел не «за ха-ха», а «за жизнь».
«Ситуация последних лет - это как открытый нерв»
- Александр, как изменился юмор в Украине за три года войны?
- Изменения произошли не столько в юморе, сколько в нас. Это мы где-то стали жёстче. И по хорошему - злее. Открыли себя заново в какой-то мере. И всё это, безусловно, ищет выхода. В нашем случае это очень видно в финальных песнях. Они стали жизненнее и патриотичнее. Где-то даже на грани... В комментариях на наши выступления люди тоже стали жёстче. Ведь вся ситуация последних лет - это как открытый нерв. Впрочем, это не отменяет обычный, бытовой юмор, без которого тоже - никак. Особенно - на передовой.
- Прошлой осенью вы выступали в Мариуполе, Северодонецке. Причём, не просто «отработали» концерт (приехали-уехали), а общались с местными жителями, с военными... Как, по вашему мнению, изменился Донбасс за три года войны?
- Тот Донбасс, в который мы приезжаем сейчас, безусловно, стал более украинским. И более родным. Столько флагов и такого исполнения Гимна ранее и близко не было... Народ стал больше интересоваться культурой, историей. Ведь Украину из нас вытравливали, навязывая какую-то псевдоисторию (как делают сейчас на оккупированном Донбассе, где бегают засланные ряженые псевдоказаки и строят псевдогосударство с упором на СССР). Наверное, поэтому я историю так не любил в школе (по этому предмету была «тройка»). Зато сейчас навёрстываю. С удовольствием смотрю полудокументальные фильмы, в которых обычно умный человек, изучивший какой-либо исторический вопрос во всех подробностях, рассказывает, как всё было на самом деле.
Нас потрясающе встречали в Мариуполе, где мы в октябре прошлого года общались со студентами, военными, волонтёрами, устроили 10-часовой Юмористический марафон... Зал был в хорошем смысле слова «голодный до юмора». Мы здорово зарядили друг друга!
Я очень рад, что наши старые друзья из Марика остались верны Украине. Да, им сложно, но они - молодцы!
Приятно было выступать в Северодонецке, где «регионалы» и их сторонники когда-то провели знаменитый сепаратистский съезд. Тогда у них ничего не вышло. Сейчас бы - тем более...
«Чем сложнее, тем больше шутим»
- Ранее «Квартал 95» часто бывал в Донецке. Концерты проходили с неизменным аншлагом... Готовы ли выступить там вскоре после того, как над городом взовьются украинские флаги? И верите ли в то, что им там быть?
- Конечно, готовы. И, конечно, верю! Для меня живущие там сейчас люди - заложники. В том числе - собственных заблуждений. К тому же, оттуда выехали сотни тысяч граждан. И это тоже - наш зритель. И многие вернутся, чтобы возродить Донецк.
Я уверен - всё наладится. Главное - Победить и начать, наконец, созидать. А после Победы мы обязательно сделаем тур по освобождённому Донбассу, где люди хлебнули (и продолжают) немало горя.
- Одним из самых успешных недавних проектов «Квартала...» стала «Лига смеха», третий сезон которой сейчас с успехом идёт по «1+1». Как отвечаете на обвинения (а они, таки, звучат), что: а) это калька с КВН; б) подобным проектам сейчас не время.
- Что такое КВН? Самодеятельность. Поставленная сперва на профессиональную, а потом и на коммерческую основу. КВНщики популярней многих артистов со званиями.... Мы сами вышли оттуда. Но... В нынешней ситуации выступать в России огромное количество наших ребят, игравших в КВН, посчитало невозможным. В то же время, мы прекрасно понимали, что нельзя было оставлять «на улице» такое количество талантов. Ведь для развития нужна постоянная борьба, состязание, участие в каких-то проектах, конкурсах, батлах. Чтобы держать планку, чтобы её повышать.
У нас были возможности - и творческие, и финансовые. Так и получилась «Лига смеха».
С каждым днём она приобретает своё собственное лицо. Это как с машинами - у всех четыре колеса. Но есть газовые, электрические, бензиновые. Большие и маленькие. BMW и «Запорожцы». Но всё это - машины. Так и с юмором. Есть КВН, есть Камеди Клаб, есть «Лига смеха». Это совершенно разные проекты. Всё это - своеобразные машины юмора. Но у каждой - своя особенность. И то, как растёт армия поклонников нашей «Лиги...», говорит, что мы на верном пути.
Что же до того, что не время... Что, мол, война - и не до смеха... Знаете, нельзя жить всё время в трагедии. К тому же, смех, он ведь тоже - оружие. Украинский народ с юмором воспринимает всё. Мы очень весёлая нация. Нам без юмора нельзя. Чем сложнее, тем больше шутим. Так легче переносить невзгоды.
С сыном Михаилом.
Парик Пушкина стал котиком
- В чём секрет успеха созданного «Кварталом» сериала «Слуга народа», который приобрёл ряд стран, а также крупнейшая мировая интернет ТВ платформа Netflix?
- Это просто попадание практически в каждого украинца... Это то, о чём люди говорят на кухнях, не представляя, как воплотить в жизнь. А мы представили. И показали. Нереальная, казалось бы, ситуация, в которой обычной школьный учитель становится президентом Украины, начав борьбу с коррупцией и с армией чиновников, обирающих государство - стопроцентное попадание в мечты и чаяния миллионов граждан. И, как оказалось, не только в нашей стране. Мечты о порядочных политиках, живущих не для себя, а для государства, являющихся действительно слугами народа, - они, как выяснилось, глобальны. И безграничны.
- Поделитесь забавной закулисной историей из жизни «Квартала...».
- Был у нас номер - «Пушкин». В качестве реквизита там использовался парик - типа кудри Александра Сергеевича. А потом сразу шёл семейный скетч. По сценарию Стёпа Казанцев в качестве друга семьи выносил Володе Зеленскому на сцену котика. Наш реквизитор Андрей потерял этого игрушечного котика. А понял это за секунду до выхода Степана на сцену. И вложил в руки Стёпе... парик Пушкина. Стёпа ошарашено спрашивает: «Что это?» А Андрей с глазами котика, которого выгнали на улицу: «Стёпа, это - котик». С трудом сдерживая смех, Степан вышел на сцену с «котиком». Реакция у Владимира была та же: «Стёпа, это что?» А тот: «Это - котик». Не знаю, как они там не умерли со смеху оба... Вот так парик Пушкина превратился в котика...
- Чего ждать от «Квартала...» в ближайшем будущем?
- Очередного смешного концерта.
Начинал со «...шпаны»
Александру Пикалову 41 год. Он родился в Кривом Роге, окончил Криворожский технический университет, получил специальность горный инженер-подземщик. При этом по профессии не работал: был сварщиком, охранником, дворником, трудился на стройке помощником дефектоскописта.
Являлся художественным руководителем СТЭМа «Беспризорник», где играли почти все ребята из будущей студии «Квартал 95». Сам Александр выступал в «Криворожской шпане» и «Сборной Днепропетровска». С 1998 года перешёл в команду КВН «95 квартал». С 2003 года входит в состав авторской группы студии «Квартал 95» «Оптимист и пессимист» вместе с Валерием Жидковым и Еленой Зеленской.
Женат с 2003 года на Ирине (в девичестве Михайличенко), которая является на данный момент исполнительным продюсером студии «Квартал 95». У пары есть 11-летний сын Михаил.
Александр называет себя аполитичным человеком, хотя признаётся, что предложения пойти в политику получал. Но отвечал отказом, поясняя, что «каждый должен заниматься своим делом».
Пикалов - заядлый мотоциклист. «Для меня мотоцикл - это многое, или даже сразу всё: и хобби, и удовольствие, и спорт, и круг общения, и стиль жизни, - уверяет он. - А главное - быстрый способ передвижения по городу. Пока все автомобилисты торчат в пробках, мотоциклисты уже давно в пункте назначения».
Памятный Краматорск и любимая галёрка
«Самый замечательный наш концерт был, когда мы поехали в Краматорск, в аэропорт, выступить для парней, которые воюют, - признался Александр в одном из интервью. - С ними было интересно. А есть люди, которые на нас приходят потому, что надо выгулять собачку, шапку, шубу. При этом половины юмора они не понимают. Поэтому я первые ряды не сильно люблю, больше люблю галёрку».
О «Квартале...»
«Квартал 95» - одна из крупнейших в Европе компаний по производству развлекательного контента: художественное полнометражное кино («Любовь в большом городе», «8 лучших свиданий», «Слуга народа 2»), комедийные сериалы («Сваты», «Слуга народа»), масштабные ТВ-шоу («Вечерний квартал», «Вечерний Киев», «Рассмеши комика», «Майданс»), телефильмы, мюзиклы и собственные форматы, концерты, фестивали юмора, анимация, ивенты и многое другое.
Особый узнаваемый стиль «Квартала 95» (а в его команде сегодня - около 400 человек) - сочетание хорошего юмора и позитивного взгляда на жизнь, актуальности и острой политической сатиры, а также ориентация на общечеловеческие и семейные ценности.
«Наша амбициозная задача - сделать мир лучше, добрее и веселее с помощью тех инструментов, которыми владеем: юмор и креатив», - уверяет основатель и художественный руководитель студии «Квартал 95» Владимир Зеленский.
«Квартальщики» активно поддерживали Майдан, а также очень помогают нашим воинам. Недавно, к примеру, передали в зону АТО специально оснащённый автомобиль «скорой помощи».
Подготовил Андрей КРИВЦУН.
Автор выражает благодарность руководителю пресс-службы студии «Квартал 95» Татьяне Руденко за помощь в подготовке материала.
Теги: Донбасс, юмор, актер, интервью
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