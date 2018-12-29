«Очень худая и еле ходит»: Пугачева напугала фанатов новым выходом в свет

29.12.2018 15:45

Живая легенда российского шоу-бизнеса, примадонна эстрады РФ Алла Борисовна Пугачева посетила провальное шоу своего экс-супруга Филиппа Киркорова, появившись перед прессой и поклонниками с болезненным видом, передает replyua.net. На снимках, которые попали в сеть, можно без труда заметить, что Пугачева очень сильно исхудала, ее ноги никогда не были такими тощими. В то же время еще больше поклонников удивило поведение артистки. Алла Борисовна не общалась с другими зрителями и журналистами и еле передвигалась по залу.

«Как будто с последними силами пришла на шоу Киркорова... Выглядит как мумия, шатается при ходьбе. Наверняка, она очень больна», «Очень сильно похудела даже слишком. В этом возрасте такая худоба опасна и не нужна», «Вид уставший, вам бы на море, оно успокаивает, силы придаёт, я так после моря, как заново родилась», «Очень сильно похудела, что-то не то», «У Вас очень болезненный вид», «Аллочка! Почему такая грустная, уставшая, ты сама ЗАЖИГАЛОЧКА!!! Взмахни рукой и пошли всех и всё в одно место!» - пишут взволнованы пользователи сети. Некоторые даже сравнили Пугачеву с умершей знаменитой артисткой Людмилой Гурченко. «Похожа стала на Людмилу Гурченко», «Чем-то стала на Гурченко похожа».

Источник : https://from-ua.com