Все рубрики раздела
- Полный конфуз: Лазарев реально опозорил Россию на «Евровидении-2019» 14:00
- "Все убили. Убили меня!" Федосеева-Шукшина попала в больницу из-за скандалов в семье20:20
- Пугачева готовится к диете перед юбилейным концертом16:20
- В сети опубликовали доказательства того, что Децл жив, а смерть была инсценировкой07:19
- «Каждый получает уникальный шанс»: внук Аллы Пугачевой занялся попрошайничеством в интернете14:19
- «Алла Борисовна расстроила мужа»: всплыли пикантные подробности о Пугачевой и Леонтьеве12:50
- Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон приятно удивили на Рождество17:15
- «Очень худая и еле ходит»: Пугачева напугала фанатов новым выходом в свет15:45
- «В моде разбирается, как свинья в апельсинах»: в РФ жестко раскритиковали больного раком модельера Юдашкина11:16
- Сергея Притулу уволили из-за сексуальных домогательств12:35
Полный конфуз: Лазарев реально опозорил Россию на «Евровидении-2019»
Представляющий на песенном конкурсе «Евровидение-2019» страну-агрессора Российскую Федерацию российский певец Сергей Лазарев попал в некорректную ситуацию со своим конкурсным номером.
Конфуз с Лазаревым произошел в субботу, 18 мая, когда артист из России выступил на сцене Евровидения, спев песню Scream. Все бы вроде и ничего, если бы представительница Северной Македонии Тамара Тодевская не выступила бы с практически идентичным номером. Видео выступления было обнародовано в «Ютубе».
Стоит отметить, что выступления артистов в финале песенного конкурса прошли под номерами 5 (Лазарев) и 8 (Тодевская). Оба исполнителя использовали основной декорацией в номерах зеркальные экраны, на которых транслировалось их изображение. Более ого принципы постановки номеров также очень похожи, как и сами песни. В свою очередь сам Сергей Лазарев ранее прокомментировал ситуацию, подчеркнув, что их номера на самом деле очень напоминают друг друга, но эта ситуация не заставила смущаться российского певца.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/304502-polnyj_konfuz_lazarev_realjno_opozoril_rossiju_na_evrovidenii-2019
Теги: Россия, Донбасс, Евровидение
- Оккупанты снова нарушили перемирие: один военный ВСУ ранен20:59
- Выезжали на «нолик»: В «ЛНР» показали, как россияне готовят подростков к войне20:28
- В Донецке застрелился «директор» «национализированного» завода19:15
- В ОРЛО в районе шахты обнаружили обезглавленное тело18:49
- В ОРДЛО членов НВФ поощряют деньгами оформлять гражданство РФ16:45
- Война на Донбассе: боевики выкатили артиллерию и минометы10:47
- Наев рассказал, как миротворцы могут закончить войну на Донбассе10:30
- Громкое ЧП на блокпосту в "ДНР": боевики открыли огонь по мужчине за его желание выехать в мирную Украину. ФОТО08:16
- Под Мариуполем отремонтируют дорогу в курортные поселки22:45
- Пушилин и Пасечник встретились в Москве с новым куратором «ЛДНР»20:20
- Оккупанты снова нарушили перемирие: один военный ВСУ ранен20:59
- Выезжали на «нолик»: В «ЛНР» показали, как россияне готовят подростков к войне20:28
- Лавров предложил Зеленскому начать диалог по Донбассу «по-христиански»20:03
- Физиогномист оценила президента Зеленского на инаугурации: "Так еще никто не делал"19:39
- В Донецке застрелился «директор» «национализированного» завода19:15
- В ОРЛО в районе шахты обнаружили обезглавленное тело18:49
- У Путина пояснили роль Медведчука в Украине при президенте Зеленском18:25
- Часть Украины окажется в зоне фронта грозовых дождей с сильными порывами ветра18:07
- У Зеленского не исключили подписание соглашения с МВФ о новой программе17:45
- Потеют ноги: почему и что делать?17:30
- Физиогномист оценила президента Зеленского на инаугурации: "Так еще никто не делал"19:39
- Потеют ноги: почему и что делать?17:30
- Приметы и суеверия: святые покровители по дате рождения09:02
- И пусть мужчины обзавидуются. 8 женских суперспособностей08:45
- В Украине запретили популярное обезболивающее средство19:40
- Опасный сигнал: медики рассказали о главных симптомах тяжелых заболеваний17:24
- Создан управляемый мозгом слуховой аппарат22:43
- Какие черты женщин раздражают мужчин разных знаков зодиака22:19
- Как выбрать солнцезащитные очки20:03
- Вплоть до летального исхода: чем опасны ушные палочки19:25
- Армия не будет присягать Зеленскому: развенчан громкий миф
- Физиогномист оценила президента Зеленского на инаугурации: "Так еще никто не делал"
- Приказ ООС на штурм боевиков "Л/ДНР" и освобождение Донбасса: генерал Наев сделал важное заявление
- Оставили без воды, еды и снарядов: появилось видео массовых ударов по боевикам на Донбассе. ВИДЕО
- Пушилин сделал громкое заявление по убийству Захарченко
- Подразделение "ДНР" в Донецке напугано - у боевиков отобрали все документы и телефоны, что-то затевается
- Открылась новая проблема с паспортами РФ, о которой молчит Москва, - такой "подставы" в "ЛНР" не ждали
- Зеленский распускает Раду, роковой указ уже готов: названа дата досрочных выборов
- Ходаковский сделал громкое признание о начале войны на Донбассе - правда открылась через 5 лет
- Финал Игры престолов вызвал волну гнева: «Создатели все уничтожили», по всему миру начались протесты